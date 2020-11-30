شكرا لقرائتكم اليوم.. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الزمالك استعداداته مساء اليوم، الإثنين، لمواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء غد الثلاثاء، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من مسابقة كأس مصر، والتى يحرص خلالها الأبيض لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على البطولة الذى يحمل لقبها من النسخة الماضية.

فيما ستشهد المباراة استمرار غياب محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للأبيض، بسبب خضوعه للبرنامج التأهيلى الذى يخضع له من أجل التعافى من الإصابة التى لحقت به فى عظمة الترقوة وأدت إلى ابتعاده عن الفريق طوال الفترة الماضية التى تجاوزت الثلاثة أشهر منذ إصابته فى مباراة الأهلى الشهيرة بقمة الدور الثانى من مسابقة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى.

ومن المقرر أن يدخل الفريق فى معسكر مغلق عقب المران الختامى للفريق مساء اليوم، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام طلائع الجيش.