علق الإعلامي أحمد شوبير، على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي. وكتب الإعلامي أحمد شوبير،تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،قائلا: مصر دولة القانون.

كانت هذه تفاصيل خبر "شوبير" تعليقًا علي حل مجلس إدارة نادي الزمالك: مصر دولة القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.