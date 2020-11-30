كورة سعودية | نجم الاهلي “هندي” يشيد بالتحسن الدفاعي

أكد عبدالباسط هندي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي أن فريقه تحسن في الناحية الدفاعية، وذلك بعد فوز فريقه على الفيصلي 2 / 1 اليوم الأحد في الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال هندي في تصريحاته لقناة “السعودية الرياضية” إن الفريق تحسن من الناحية الدفاعية وتعلم من أخطاء المباراة السابقة أمام الشباب، التي انتهت بالتعادل .2/2

وأضاف هندي أنه أعترض على احتساب ركلة الجزاء، التي سجل منها الفيصلي هدفه الوحيد، لأعتقاده أن الكرة لم تكن تستحق خاصة وأنه لم يتعمد تحريك يده باتجاه الكرة،كما أن نفس الأمر حدث في هجمة سابقة للأهلي ولم تحتسب.

ووعد هندي جمهور الأهلي بتقديم مباريات أفضل خلال المباريات المقبلة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الفيصلي عند تسع نقاط في المركز السابع.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه ضمك في الجولة المقبلة من الدوري، فيما يستعد الفيصلي لمواجهة ضيفه العين.