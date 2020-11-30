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وفاة قاتل أحلام فرنسا في مونديال 2002 “بابا بوبا ديوب”

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مكتب ميركاتو داي 0 تبليغ

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فارق لاعب الوسط الدولي السنغالي السابق بابا بوبا ديوب الحياة عن 42 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية والاتحاد السنغالي لكرة القدم الأحد.

وأشتهر ديوب في بلاده وعلى الساحة الدولية بتسجيله هدف الفوز ضد فرنسا حاملة لقب كأس العام 1998، في المباراة الأفتتاحية لمونديال 2002.

ووصل المنتخب السنغالي إلى ربع نهائي البطولة حينها، قبل أن يخسر أمام تركيا.

وشملت مسيرة ديوب الاحترافية مروره بنادي لنس الفرنسي، وفولهام ووست هام يونايتد وبرمنغهام سيتي في إنجلترا.

وأكد الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم فيكتور سيسي لوكالة فرانس برس، وفاة ديوب.

وفاة اللاعب السنغالي السابق بابا بوبا ديوب عن 42 عامًا
وفاة اللاعب السنغالي السابق بابا بوبا ديوب عن 42 عامًا – صور Getty

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