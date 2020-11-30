كورة سعودية | مدرب الأهلي يصف ما قدمه فريقه أمام الفيصلي بـ “الجيد”

أكد الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الفيصلي.

وفاز الأهلي على الفيصلي 2 / 1 اليوم الأحد في الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال ميلوفيتش في تصريحاته لقناة “السعودية الرياضية” عقب المباراة إن الفريق قدم مباراة جيدة ونجح في الإستحواذ على مجريات المباراة.

وأثنى ميلوفيتش على النجم السوري عمر السومة عقب وصوله إلى الهدف رقم 126 في الدوري السعودي للمحترفين ومعادلة رقم ناصر الشمراني الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف ميلوفيتش :”عمر إنسان عظيم وقيمة كبيرة للفريق أعتقد أنه سيسجل لسنوات طويلة في الدوري السعودي”.

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الفيصلي عند تسع نقاط في المركز السابع.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه ضمك في الجولة المقبلة من الدوري، فيما يستعد الفيصلي لمواجهة ضيفه العين.