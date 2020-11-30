شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى راحة من التدريبات اليوم عقب ودية البنك الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، وفاز الفريق مساء امس على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف خلال الودية التى جمعتهما ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من الثلاثاء ، وذلك ضمن برنامج اعداد الفريق للمشاركة بغمار الدورى الجديد وكأس العرب للأندية الأبطال حال استكمال منافستها ، وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .