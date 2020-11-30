شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يصل القاهرة بعد وضع قدماً فى دور الـ 32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب إلى مطار القاهرة الدولى، بعد رحلة سفر طويلة تستغرق قرابة التسع ساعات من جيبوتى يتخللها ترانزيت فى أديس أبابا بأثيوبيا، وذلك بعد وضع قدماً فى دور الـ 32 بعد الفوز على فى ذهاب الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى بهدف نظيف، على أن يحسم المقاولون تأشيرة التأهل بشكل نهائى فى لقاء العودة المقرر إقامته يوم 4 ديسمبر.

ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فى تحقيق فوز عام على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سجل هدف المقاولون أليكس سونج لاعب الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه.

وشهدت بداية المباراة الوقوف دقيقة حداد، على الأسطورة الأرجنتينية مارادونا، والذى ودع عالمنا قبل أيام بعد صراع مع المرض.

كان المقاولون العرب قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

رباعى خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى.

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلى، محمد عصام، أحمد الشيمى، أحمد داوودا

الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويبحث أبناء قلعة الجبل الأخضر عن المجد الأفريقى الغائب منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، حيث توج المقاولون بكأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أعوام 1982 و1983 و1996، وشارك المقاولون العرب فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والكونفيدرالية والسوبر الأفريقى، ولم يظهر فى دورى الأبطال.

وكان عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، قد ضم كلا من: محمود أبو السعود وأمير عابد ومحمد سمير وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة، وفادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق وأحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري، وحسن شاهين وأحمد داودا وأحمد عربي ومحمد مجلي، وأحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي، وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.