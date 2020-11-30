ريال سوسييداد يحافظ على الصدارة الليجا رغم التعادل مع فياريال 

حافظ ريال سوسييداد على صدارة الدوري الإسباني رغم تعادله مع ضيفه فياريال بهدف لمثله في الجولة الحادية عشرة.

جيرارد مورينو افتتح التسجيل لفياريال عند الدقيقة السادسة من ركلة جزاء وعادل النتيجة لسوسييداد الدولي ميكيل أويارثابال عند الدقيقة الرابعة والأربعين من ركلة جزاء أيضاً وبهذا التعادل فقد سوسييداد نقطتين ثمينتين في صراعه مع أتليتيكو مدريد على الصدارة.



وفي مباراة أخرى خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على المباراة التي استضاف فيها خيتافي نظيره أتلتيك بيلباو على ملعب (كوليسيوم ألفونسو بيريز) الأحد في إطار الجولة الـ11 بالدوري الإسباني.



تقدم الفريق الباسكي أولا في النتيجة مبكرا منذ الدقيقة 9 عن طريق المهاجم الشاب آسيير فياليبري.



ظل أتلتيك محافظا على تقدمه حتى جاءت الدقيقة 75 لتعلن عن عودة أصحاب الأرض للمباراة بهدف التعادل الذي سجله أنخيل رودريجيز.



وبهذه النتيجة يفشل خيتافي في العودة لدرب الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالي، منذ فوزه على برشلونة بهدف نظيف في أكتوبر/تشرين أول الماضي.



وحقق الفريق المدريدي منذ تلك النتيجة خسارتين و3 تعادلات.



ورفع خيتافي رصيده إلى 13 نقطة يحتل بها منتصف الترتيب، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام جاره ريال مدريد.



بينما رفع التعادل رصيد "أسود الباسك" إلى 13 نقطة أيضا، ولكنه يأتي في المركز التاسع متفوقا بفارق الأهداف.



المصدر: وكالات