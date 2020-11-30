شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوجبل» يوجه رسالة لأمير مرتضى بعد رحيله عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد أبوجبل، حارس مرمى نادي الزمالك، رسالة إلى المشرف العام على الكرة السابق أمير مرتضى منصور، بعد رحيل الأخير عن القلعة البيضاء عقب توجيه الشكر له، صباح الأحد.

وقال «أبوجبل»، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «أمير مرتضي أديت مهمتك على أكمل وجه حسينا بجد بمعني الاحترام والعمل الإداري المحترف داخل جدران نادي الزمالك».

وأضاف: «نتمني إن يكون رجوعك لبيتك قريب جدًا»