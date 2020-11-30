شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يفرض التعادل على سوسيداد «ملك الانتصارات» في الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقف فياريال سلسلة انتصارات ريال سوسيداد في الليجا، بتعادل إيجابي (1-1)، في إطار الجولة الـ11 من الليجا. وعلى ملعب (ريالي أرينا)، تقدم الفريق الضيف في النتيجة مبكرا، وبعد مرور 6 دقائق من ركلة جزاء، سجلها المهاجم الدولي جيرارد مورينو. وجاء هدف التعادل للباسكيين، بنفس الطريقة، في الدقيقة 33 عن طريق القائد ميكيل أويارزابال.

وبهذا، فشل سوسيداد في مواصلة عزف نغمة الفوز بالليجا، للجولة السابعة على التوالي، لكنه يحافظ على الصدارة برصيد 24 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه أتلتيكو مدريد، الذي يحمل مباراتين مؤجلتين في جعبته. في المقابل، رفع فريق «الغواصات الصفراء» رصيده إلى 20 نقطة، يحتل بها المركز الثالث.