شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب صفوف نيوكاسل من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن إصابة شخصين آخرين بفيروس كورونا في نيوكاسل يونايتد، ليرتفع الإجمالي إلى 5 أفراد. وكشف ستيف بروس مدرب نيوكاسل قبل الفوز 2-صفر على مضيفه كريستال بالاس عن إصابة ثلاثة أشخاص في النادي بدون الإعلان عن هويتهم وأنهم في العزل الذاتي.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن شخصين آخرين أصيبا بالعدوى قبل أن يحل نيوكاسل ضيفا على أستون فيلا في الدوري يوم الجمعة المقبل.

ونقلت سكاي سبورتس عن بروس قوله «الأمر مقلق ومن الصعب التحكم فيه. نبذل كل ما في وسعنا للتأكد من البقاء في أمان بقدر الإمكان».

وأضاف «بالطبع مخاوفي ليست صحة اللاعبين، وهو أمر مهم، فقط بل أيضا أعضاء طاقمي. نبذل كل ما في وسعنا لكن الوضع صعب حاليًا».