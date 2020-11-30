شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جوهر: اتفقنا على 134 ناديًا بالجمعية العمومية للجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد جوهر، رئيس نادي المريخ، إنه تم الاتفاق على 134 ناديا بالجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف أحمد جوهر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «كانت هناك خلافات في الجمعية العمويمة لاتحاد الكرة، واتفقنا على 134 ناد بالجمعية العمومية للجبلاية، ووصول الجمعية العمومية للجبلاية إلى هذا العدد يحسب لهم».

وأكمل: «الجمعية العمومية غير العادية، ناقشت في اجتماعها بنود اللائحة الجديدة التي تتكون من 89 بندا، وحظيت معظمها على موافقة الجمعية بالتصويت على كل بند على حدة، فيما طالب الأعضاء ضبط صياغة بعض البنود».

وأتم: «وضع اللائحة بصورتها النهائية حق أصيل للجمعية العمومية، وهى اختارت في ختام اجتماعها شخصي، والمستشار جمال عويس والنائب طارق السيد والكابتن على سليم لهذه المهمة».