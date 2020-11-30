شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي طلبة: هدف شيكابالا «الأحلى» وهدف أفشة «الأغلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مجدي طلبة، لاعب منتخب مصر السابق، إن الأهلي استحق التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك.

وأضاف مجدي طلبة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «المباراة كانت جيدة إلى حد ما وظهر على اللاعبين تأثرهم الشديد باللقاء، مؤكدا إن غياب الجماهير كان ميزة لؤلاء اللاعبين خاصة وأن تواجدهم كان سيزيد من توترهم وقلقهم».

كما أكد مجدي طلبة، إن هدف محمود شيكابالا كان الحلي في المباراة، ولكن هدف مجدي أفشة كان الأغلى لأنه منح الأهلي لقب البطولة.

وأتم :«لو كان الزمالك كسب نهائي أبطال أفريقيا ماكنش هيطلع قرار إيقاف مجلس مرتضى منصور».