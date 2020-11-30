شكرا لقرائتكم خبر عن إكتور إريرا يعود لكتيبة أتلتيكو مدريد قبل معركة بايرن ميونخ في الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد المكسيكي إكتور إريرا، لاعب وسط أتلتيكو مدريد، إلى تدريبات ناديه بعد غيابه عن الفريق في آخر 3 مباريات. وتمثل عودة إريرا، إضافة قوية للفريق الذي سيلتقي في مباراة مصيرية مع بايرن ميونخ بدوري الأبطال الثلاثاء المقبل. وغاب إريرا عن مواجهات برشلونة ولوكوموتيف موسكو وفالنسيا.

وما زال أتلتيكو يعاني من غيابات أخرى تتمثل في الأوروجوائيين لويس سواريز ولوكاس توريرا ودييجو كوستا وشيمي فيرساليكو ومانو سانشيز. ويتصدر بايرن المجموعة بـ12 نقطة وضمن تأهله، أما أتلتيكو فيأتي في المركز الثاني بخمس نقاط وبعده لوكوموتيف موسك ثالثا بثلاث نقاط بينما يتذيل سالزبرج المجموعة بنقطة واحدة.