شكرا لقرائتكم خبر عن هوفنهايم يسقط في فخ التعادل أمام ماينز في البوندسليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق هوفنهايم أمام مضيفه ماينز بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما الأحد، في الجولة 9 من الدوري الألماني «بوندسليجا».

وعلى ملعب أوبيل أرينا، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق اللاعب روبن كوايسون في الدقيقة 33. وفي الدقيقة 62 نجح اللاعب إيلاس بيبو في إدراك هدف التعادل للضيوف.

وشهدت الدقيقة 80 حالة طرد للاعب هوفنهايم، دينيس جيجر، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة. وبهذه النتيجة، رفع هوفنهايم رصيده إلى 9 نقاط في المركز 12، وماينز إلى 5 نقاط في المركز 16.