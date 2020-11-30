شكرا لقرائتكم خبر عن «جريزمان» يبدأ التوهج التهديفي مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، إن المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، بدأ في التوهج داخل فريقه الكتالوني عقب تسجيله 3 أهداف، في مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري الإسباني، وهو نفس عدد الأهداف التي أحرزها، خلال 25 لقاء سابق بالليجا.
كان «جريزمان» قد سجل هدفًا في شباك كل، ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس، وغاب عن التهديف خلال لقاء أتلتيكو مدريد، ثم عاد ليزور مرمى أوساسونا خلال اللقاء الذي أقيم الأحد.
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