شكرا لقرائتكم خبر عن موناكو يضرب نيم بثلاثية في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز موناكو على ضيفه نيم، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي، والتى أقيمت على ملعب لويس الثاني.
سجل أهداف اللقاء كل من سفيان ديوب في الدقيقة (19)، وجيلسون مارتنز في الدقيقة (75)، وكيفين فولاند في الدقيقة (77).وبهذا الفوز، رفع موناكو رصيده من النقاط إلى 23 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد نيم عند 11 نقطة في المركز الـ15.
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