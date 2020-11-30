عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة السنغالي بابا ديوب صاحب هدف الفوز على فرنسا بمونديال 2002

الإثنين 30 نوفمبر 2020

الخليج 365

توفي النجم السنغالي السابق بابا ديوب، بعد صراع مع المرض، عن 42 عاما.



ووفقا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية فإن ديوب كان في صراع مع المرض قبل أن يتوفى الأحد.

وتحول ديوب إلى بطل قومي في السنغال، بعدما سجل هدفا ليقود السنغال للفوز 1/0 على فرنسا في افتتاح كأس العالم 2002.

ووصل منتخب السنغال في كأس العالم 2022 إلى دور الـ8، قبل الخسارة 0/1 أمام تركيا.

وفي تلك النسخة من المونديال سجل ديوب 3 أهداف، بواقع هدف على فرنسا، وهدفين على أوروغواي.

وبعد ذلك انتقل ديوب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة فولهام، ثم لعب لبورتسموث وويستهام، وبرمنغهام سيتي.

ونال ديوب مع بورتسموث لقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2007/2008.

ولعب ديوب 63 مباراة دولية مع السنغال سجل فيها 11 هدفا.

واحترف ديوب في سويسرا، واليونان، وفرنسا، وإنجلترا.