شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة الأهلي لا يوقفها «VAR» والان مع التفاصيل
وجاء هدفا الأهلي عن طريق كل من: عمر السومة (د:28)، الكسندرو ميتريتا (د:69)، فيما أحرز هدف الفيصلي الوحيد محترفه جوليو تفاريس من ركلة جزاء (د:90+3). وبهذه النتيجة صعد الأهلي للمركز الثالث برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 9 نقاط في المركز الثامن.
كانت هذه تفاصيل خبر فرحة الأهلي لا يوقفها «VAR» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.