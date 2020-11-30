شكرا لقرائتكم خبر عن جلوي يشيد بعمل إدارة نادي نجران والان مع التفاصيل
ونوه الأمير جلوي باعتماد مجلس إدارة النادي من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لمدة أربع سنوات، مشيداً بما تبذله القيادة الرشيدة لخدمة شباب الوطن والعمل على رفع اسم المملكة في المحافل الرياضية الدولية.
كما نوه بدور الإدارة في تسجيل واعتماد اثنتي عشرة لعبة جديدة في الألعاب المختلفة، وهو ما سيكون إضافة لخدمة شباب المنطقة.
من جهته، نوه رئيس مجلس إدارة نادي نجران عن شكره لأمير المنطقة على دعمه واهتمامه برياضة المنطقة، مؤكداً بذل المزيد من الجهود للارتقاء بألعاب النادي كافة.
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