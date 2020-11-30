الفيصل: رياضتنا تشهد قفزات عالمية بفضل دعم القيادة

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كما رفع الشكر لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على حضوره وتشريفه المباراة النهائية وتتويجه الفريق الفائز.
وقال وزير الرياضة، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «إن رعاية القيادة الرشيدة وتشريف أمير منطقة الرياض لهذه المناسبة الغالية على قلوب كل الرياضيين، تأكيد للاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع الحيوي والمهم من اهتمام ودعم غير مسبوق، أثمر عن قفزات نوعية ومتنوعة، ساهمت في نهضة الرياضة بالمملكة ورفعت من نسبة اهتمام المجتمع بها، إضافة للنجاحات التي تحققت باستضافة العديد من الأحداث الرياضية العالمية بمختلف منافساتها». وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: نشهد قفزات كبرى على مستوى استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب والرياضات، ولعل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية وحصول الدوري السعودي على تصنيف متقدم ضمن أعلى 20 دوريًّا في العالم، يجسد الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من خادم الحرمين الشريفين، ودعم ومتابعة واهتمام غير محدود من ولي العهد، وحرصه على تذليل كافة الصعاب، لنصل إلى ما وصلنا إليه ولله الحمد، وهو ما يحفزنا لنعمل بشكل مستمر ومتواصل لأن نحقق تطلعات القيادة الحكيمة، وأن نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030».
وفي ختام تصريحه، قدم وزير الرياضة التهاني والتبريكات لإدارة نادي الهلال ولجماهيره، بمناسبة تتويجهم بهذا اللقب الغالي، مشيرًا إلى ظهور المباراة بمستوى فني رفيع، عكس أمام الجميع مدى تطور كرة القدم السعودية، التي حظيت بمتابعة كبيرة من داخل وخارج المملكة، متمنيًا في الوقت ذاته لفريق النصر حظًّا أوفر في المسابقات القادمة.
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