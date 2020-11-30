شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف العالمية: رازفان مصدر سعادة «الشقردية» والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - اهتمت الصحف الرومانية بالإنجاز الذي حققه مواطنها رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعد قيادته الفريق الهلالي لتحقيق الفوز بكأس الملك بعد فوزه على فريق النصر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك فهد بالرياض، وأشارت التقارير إلى أن المدرب رازفان حقق مجداً كبيراً مع الفريق السعودي خلال قيادته دفة الفريق الهلالي والتي كان آخرها كأس الملك، هذا وكتبت صحيفة «digisport» الرومانية: ‏«رازفان لوشيسكو يفوز بجائزة جديدة في السعودية مع الهلال، ويتغلب على النصر في نهائي كأس الملك 2 ـ 1، وهذا اللقب هو الثالث لمدرب الهلال بعد تتويجه من قبل ببطولتي دوري أبطال آسيا والدوري السعودي». وكتبت صحيفة «inpaok» اليونانية ‏لوشيسكو «يغزو» كل شيء في السعودية بعد دوري أبطال آسيا والدوري السعودي، فاز كذلك بكأس الملك في المباراة النهائية بعد انتصار الهلال على النصر، وقال موقع «eurosport» ‏لوشيسكو لا يُمكن إيقافه في السعودية وهو مصدر سعادة الهلاليين، ‏فاز بكأس الملك ويواصل الأداء الرائع مع فريقه، هذا اللقب هو الثالث له بعد الفوز بدوري أبطال آسيا والدوري السعودي، وأشار تقرير آخر إلى أن رازفان أصبح بطلاً حقيقياً في الكرة السعودية، بعد تحقيقه الثلاثية وبهذا يكون رازفان قد انضم إلى المدربين الرومانيين الذين حققوا إنجازات للفريق الأزرق، بعد كل من إيلي بلاتشي وكوزين ألاريو، لكن إنجاز لوشيسكو اقترن هذه المرة بالجمع بين كأس الملك والدوري والآسيوية كأول مدرب يحقق هذا الرقم الاستثنائي مع الهلال.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحف العالمية: رازفان مصدر سعادة «الشقردية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.