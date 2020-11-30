شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد ضرورة الاهتمام باللاعبين القدامى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه في ديوان الإمارة أمس (الأحد)، رئيس اللجنة العليا للاعبين القدامى عبدالعزيز الدوسري، يرافقه المدرب الوطني خليل الزياني، وأعضاء اللجنة.

وأكد الأمير سعود بن نايف ضرورة الاهتمام باللاعبين القدامى ورعايتهم، وتقديم البرامج الملائمة لهم، والحرص على تنمية قدراتهم، والاستفادة من خبراتهم، واستثمارها في تطوير الرياضات المختلفة، مشيراً إلى أن الطاقات الوطنية في كل المجالات، ثروة لا بد من الاستفادة منها، مبيناً أهمية الربط بين اللاعبين القدامى والأندية الرياضية، وتهيئة برامج مشتركة مع اللاعبين الناشئين، متمنياً للجنة والقائمين عليها التوفيق.

من جهته، قدم المدرب خليل الزياني شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه اللجنة، وحرصه الدائم على الالتقاء باللاعبين القدامى، وتشجيع المجتمع الرياضي للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.