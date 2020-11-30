شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد ضرورة الاهتمام باللاعبين القدامى والان مع التفاصيل
وأكد الأمير سعود بن نايف ضرورة الاهتمام باللاعبين القدامى ورعايتهم، وتقديم البرامج الملائمة لهم، والحرص على تنمية قدراتهم، والاستفادة من خبراتهم، واستثمارها في تطوير الرياضات المختلفة، مشيراً إلى أن الطاقات الوطنية في كل المجالات، ثروة لا بد من الاستفادة منها، مبيناً أهمية الربط بين اللاعبين القدامى والأندية الرياضية، وتهيئة برامج مشتركة مع اللاعبين الناشئين، متمنياً للجنة والقائمين عليها التوفيق.
من جهته، قدم المدرب خليل الزياني شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه اللجنة، وحرصه الدائم على الالتقاء باللاعبين القدامى، وتشجيع المجتمع الرياضي للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يؤكد ضرورة الاهتمام باللاعبين القدامى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.