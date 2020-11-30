شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارة الدوري والكأس.. النصراويون: «ضربتين في الراس توجع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هاجم جمهور وبعض أعضاء شرف نادي النصر، مدرب الفريق روي فيتوريا بعد تخبطاته المتكررة، وآخرها الأداء الباهت الذي ظهر به فريقهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام فريق الهلال، التي خسرها النصر بهدفين مقابل هدف. ولاحق الانتقاد رئيس النادي صفوان السويكت، وكذلك المشرف على الفريق الأول عبدالرحمن الحلافي. وغرد في البداية عضو شرف النادي طلال الرشيد عبر حسابه في تويتر: «لم أرغب بالتغريد بعد المباراة مباشرة لكي أتأكد أن التغريد ليس بسبب غضب لكن بعد الهدوء أقول: ‏إذا للنصر ذرة محبة في قلوبكم ارحلوا، معكم النصر يسير للهاوية.. ‏كل أدوات النجاح متوفرة لكن ضعفكم والفوضوية وقلة الخبرة أضاعت كل شيء». فيما شنت جماهير النصر غضبها الكامل حول الإدارة والمدرب روي فيتوريا، وأجمعوا على رحيل مدرب الفريق بغض النظر عن تسديد الشرط الجزائي الذي ليس عذرا لإدارة النادي. وقال البعض: ما يجب أن يحدث الآن هو عدم هدم كل المكتسبات التي وصل إليها النصر، وهو لا يزال المنافس الأول على البطولات ويملك لاعبين محليين وأجانب على مستوى عال، ولكن الأخطاء المتراكمة يجب أن تعالج، فيتوريا من الواضح أنه لم يعد المدرب المناسب للنصر، فهو مدرب كسول وغير صبور واستمراره سلبي على الفريق، وكذلك المشرف ومدير الكرة لا يملكان أدنى مقومات المنصب.

وتمنت الجماهير التدخل الفوري من رجال النصر المخلصين، الذين يملكون القرار لإنقاذ الفريق ومعالجة كل شيء قبل فوات الأوان، فالوقت لا يزال طويلاً والمنافسة على الدوري لا تزال في اليد، وعلى الأقل لو ضمان المراتب المتقدمة وكذلك كأس السوبر الذي قد يكون هو الأمل الوحيد في هذا الموسم.