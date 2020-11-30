شكرا لقرائتكم وكيله: محمد الشناوي لم يصاب بكورونا وجاهز لمواجهة الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم الحديدي، مدير أعمال اللاعبين، عن الحالة الصحية لمحمد الشناوي حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر وحقيقة إصابته بفيروس كورونا. وقال حازم الحديدي في تصريحات تلفزيونية: "محمد الشناوي لم يصاب بكورونا وجاهز لمواجهة الاتحاد". وتابع: نتيجة المسحة لم تظهر ولكن الشناوي سليم وبخير وبطمن الجماهير عليه.

اكد حازم الحديدي، مدير اعمال اللاعبين، إنه مستاء جدا من بعض جماهير النادي الأهلي بسبب هجومهم على محمود عبدالرازق شيكابالا ومهاجمته بهذه الطريقة.

وقال حازم الحديدي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "شيكابالا لاعب كبير ولا يجب من جماهير الاهلي الهجوم عليه بتلك الطريقة خاصة أنه لاعب جماهير

وتابع: "حتى لو شيكابالا قام تصرفات سيئة ضد الجماهير سابقا ولكن مش ده رد جماهير كبيرة زي جماهير الاهلي.