شكرا لقرائتكم حازم الحديدي: ما يحدث مع شيكابالا عيب ولا يليق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حازم الحديدي، مدير اعمال اللاعبين، إنه مستاء جدا من بعض جماهير النادي الأهلي بسبب هجومهم على محمود عبدالرازق شيكابالا ومهاجمته بهذه الطريقة.
وقال حازم الحديدي في تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا لاعب كبير ولا يجب من جماهير الاهلي الهجوم عليه بتلك الطريقة خاصة أنه لاعب جماهير
وتابع: "حتى لو شيكابالا قام تصرفات سيئة ضد الجماهير سابقا ولكن مش ده رد جماهير كبيرة زي جماهير الاهلي.
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