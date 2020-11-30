شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم : أول مرة سألعب فى كأس العالم للأندية وفزت بـ4 بطولات مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلي، وصلت منزلى بصعوبة كبيرة بعد نهائى إفريقيا قائلا :"الحياة كانت زحمة جدا وروحت البيت الساعة 4 صباحا".

وأضاف فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير، على قناة الأهلى، توجت بأربع بطولات مع الاهلى وهى 2 دورى وكأس السوبر ودورى الأبطال

وتابع بدأنا فى غلق صفحة دورى الابطال وكل التركيز الحالي فى مباراة الاتحاد وقبل أى مباراة لازم أشوف المهاجم اللى هألعب عليه وتحركاته والاتحاد فريق قوي.

وواصل حديثه أول مرة سألعب فى كأس العالم للأندية، مضيفا حرصت على التواصل والاطمئان على الونش بعد إصابته بفيروس كورونا مضيفا علاقتى ممتدة مع أيمن أشرف ولعبنا معا فى سموحة والأهلي ، ويوجد تفاهم كبير بيننا ، واتفقنا قبل النهائى على واجبات كل منا

وواصل تحدثنا قبل المباراة على كل السيناريوهات على ردود أفعالنا لجميع اللاعبين، ، والأهلى قدم شئ مختلف فى الشوط الثاني، مضيفا لما كورة الشحات ضاعت قولت لأيمن ربنا شاليها عشانا فى الاخر، وقولت لأفشة أنت اللى هتجيب الجول قبلها بـ5 دقايق".

ووجه الشكر لكباتن الفريق الشناوى وأيمن وسعد على مجهوداتهم والتعليمات

أبدى ياسر إبراهيم لاعب الأهلي سعادته عقب تحقيق الأحمر لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا قائلا:" الزمالك لم يهدر فرصة محققة أو انفراد وخط دفاع الأهلي كان في كامل تركيزه وهدف الزمالك في مرمى الأهلي جاء من "هفوة" لكن في النهاية نجحنا في حسم اللقب.

واشار: أقول لمدير المنتخب "مينفعش تتكلم على لاعب بطريقة غير جيدة واحترم وجهة نظر حسام البدري في عدم الانضمام لمنتخب مصر لكن من حقي أن أطمح في اللعب بقميص منتخب بلدي.

وتوج الفريق الكروى الاول بالنادى الاهلى بطلا لدورى دورى ابطال افريقيا بعدما حقق الفوز على الزمالك بثنائية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ستاد القاهرة فى نهائى دورى ابطال افريقيا