شكرا لقرائتكم عبدالعزيز عبدالشافى: تعاقد الأهلى مع موسيمانى كان موفقا وقفشة أحدث الفارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد العزيز عبد الشافى نجم الأهلى السابق والمستشار الفني لنادى بيراميدز، تتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا إنجاز عظيم كونه على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

وقال عبد العزيز عبد الشافى خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "تحقيق الأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا يعد فوزا تاريخيا وكمان جه على حساب الغريم التقليدي الزمالك، وبيفتح باب البطولات للأهلى بالسوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية وهو ده الأهلى".

وأضاف زيزو: "أبارك وجماهيره على اللقب التاسع، وتتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا إنجاز عظيم كونه على حساب الغريم التقليدي الزمالك، وهدف الأهلى ليس إحراز بطولة فقط ولكن استمرار التتويج بالألقاب، لأنه مؤسسة ترتكز على أصول قوية".

وأوضح: "نهائي دورى أبطال أفريقيا كان صعبا على الاهلى والزمالك بسبب الظروف التي حاوطته، والتحكيم كان له تأثير سلبى من حيث المستوى على نهائي دورى أبطال أفريقيا، وحكم المباراة كان يريد اكتساب ثقة اللاعبين من خلال التعامل معهم بلطف مبالغ فيه، وكنت سعيدا بتعيين مصطفى غربال، وقفشة هو نجم مباراة الأهلى والزمالك لأنه أحدث الفارق".

وتابع عبد العزيز عبد الشافى: "إنشاء الأهلى جاء بسبب وطنى لذلك انتشر محبته في جميع المحافظات، لذلك له شعبية كبيرة مما أجبر المسئولين عليه التمسك بمبادئ وشكل يفرض على أي إنسان يعمل بداخله التمسك بالمبادئ والطموح وتحقيق الإنجازات والاستمرار في المقدمة، ومن سمات الأهلى البحث دائما عن البطولات، وعند إنجاز أي لقب أو الإخفاق فيه بيتم غلق الصفحة والصراع على لقب جديد".

وأوضح: "صالح سليم هو صاحب الفضل في وضع اللوائح اللى نجحت الأهلى وبعديه الكابتن حسن حمدى، ووالدى نصحنى بأن يكون لدى إخلاص وانتماء للأهلى نظرا لشعبيته العريضة والحس الوطنى الذى كان يتمتع به".

وأضاف: صالح سليم اجتمع بى وكلفنى بأن أكون مديرا للكرة فقلت له أنا مركز في الجانب الفني، فقال لى شخصيتك تضعك في هذا المنصب والأهلى مينفعش حد من أبنائه يقوله لا فطلبت 48 ساعة، ورجعت بعد 24 ساعة وقبلت، وكان هدفى التتويج بدورى أبطال أفريقيا عندما توليت منصب مدير الكرة وتحققت سنة 82 من كوتوكو الغانى".

وتابع زيزو: "تعاقد الأهلى مع موسيمانى يعد احترام لكرة القدم الجنوب أفريقية، وبعد فوزه بالبطولة الأفريقية سيعزز التعامل مع القارة الأفريقية، والأهلى كان موفقا في التعاقد مع موسيمانى".

وأضاف: "موسيمانى محظوظة وهو شخصية مرحة وودود وهو ما جعل الناس تتقبله وتحبه، لذلك أنه ظهر متوترا في نهائي البطولة لأنها ستفتح الطريق أمامه للمجد مع الأهلى".