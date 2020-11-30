شكرا لقرائتكم صبري فواز: الأهلى حب العمر واجتمعنا عليه من سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفنان صبري فواز ، المعروف بانتمائه للنادى الأهلى ، إن فريق الأهلى حب العمر واجتمعنا عليه من سنوات.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير، على قناة الأهلى، شهدت المباراة فى المنزل وتوترت بعد هدف السولية أكثر من الفرحة به.

وواصل وعندما سجل شيكابالا الهدف كان عندى يقين بالفوز حتى أحرز افشة هدفه التاريخي وأنا مسميها التاسعة اللاسعة

وتوج الأهلي بلقب الأميرة الإفريقية وحصد النجمة التاسعة بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف في نهائي البطولة وانهاء سبع سنوات عجاف بعيدا عن التتويج باللقب القاري الأغلى، لاسيما أن آخر لقب دخل دولاب الأهلي من دوري الأبطال في 2013. ولعل أبرز 6لاعبين توجوا بدوري الأبطال في العام الأول من انضمامهم للأهلي: أفشة انضم محمد أفشة للأهلي مطلع الموسم الحالي، ونجح في موسمه الأول في التتويج بثلاث بطولات ما بين السوبر المحلي والدوري ودوري الأبطال، وبات مؤهلا للتتويج ببطولتين جديدتين هما كأس مصر والسوبر المحلي. محمود متولي لم يسبق لمتولي التتويج بألقاب في مسيرته الكروية، حت الانضمام للأهلي وكانت حصيلته التتويج بثلاث ألقاب هي السوبر المحلي والدوري ودوري الأبطال، وبات مؤهلا للتتويج ببطولتين جديدتين هما كأس مصر والسوبر المحلي. اليو ديانج لم يحقق المالي اليو ديانج انجازات قبل الانضمام للأهلي ولكن بمجرد التواجد في القلعة الحمراء حقق ألقاب وهي السوبر المحلي والدوري ودوري الأبطال، وبات مؤهلا للتتويج ببطولتين جديدتين هما كأس مصر والسوبر المحلي. محمود كهربا يعد محمود كهربا أحدث المنضمين للأهلي بعدما انتقل للمارد الأحمر في الانتقالات الشتوية الأخيرة، ونجح خلالهم في التتويج بلقبين الدوري المحلي ودوري الأبطال، رغم أنه لم يمضي بضعة شهور على انتقاله للقلعة الحمراء. اليو بادجي ونفس الحال يعد اليو بادجي أحدث المنضمين للأهلي بعدما انتقل للمارد الأحمر في الانتقالات الشتوية الأخيرة، ونجح خلالهم في التتويج بلقبين الدوري المحلي ودوري الأبطال، رغم أنه لم يمضي بضعة شهور على انتقاله للقلعة الحمراء.

كانت هذه تفاصيل خبر صبري فواز: الأهلى حب العمر واجتمعنا عليه من سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.