شكرا لقرائتكم الحضري لم يتخذ قرارا بتدريب النجم ومن الوارد عودته للعب.. وكيله يؤكد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم الحديدي، مدير أعمال اللاعبين، عن حقيقة تدريب عصام الحضري لحراس النجم الساحلي. وقال حازم الحديدي في تصريحات تلفزيونية: "شهادتي مجروحة في عصام الحضري وهو أسطورة واللي زيه بيتعمله مطارات بأسمه". وتابع: "الحضري لم يتخذ قرار نهائي بتدريب النجم الساحلي ومن الوارد عودته للعب".

قال حازم الحديدي، مدير اعمال اللاعبين، إنه مستاء جدا من بعض جماهير النادي الأهلي بسبب هجومهم على محمود عبدالرازق شيكابالا ومهاجمته بهذه الطريقة.

وقال حازم الحديدي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "شيكابالا لاعب كبير ولا يجب من جماهير الاهلي الهجوم عليه بتلك الطريقة خاصة أنه لاعب جماهير

وتابع: "حتى لو شيكابالا قام تصرفات سيئة ضد الجماهير سابقا ولكن مش ده رد جماهير كبيرة زي جماهير الاهلي.