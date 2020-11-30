شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة ينفرد بصـدارة دوري شـــباب الصـــالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أسفرت مباريات الجولة الثالثة من النسخة الثالثة لدوري شباب كرة الصالات، الذي تُلعب مبارياته بنظام التجمع، عن فوز فريق المدام على البطائح 4-1، وخورفكان على الظفرة 12-2، والنصر على الحمرية 4-2، ومليحة على اتحاد كلباء 8-3.

وتصدر مليحة الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، متفوقاً بفارق الأهداف على خورفكان، وحل نادي المدام في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنصر رابعاً برصيد 4 نقاط، والبطائح والحمرية في المركزين الخامس والسادس برصيد 3 نقاط لكل منهما، واتحاد كلباء سابعاً برصيد نقطة واحدة، والظفرة ثامناً من دون رصيد. وتوجه شهاب العوضي أمين سر عام لجنة كرة الصالات، بالشكر والتقدير لجميع الفرق المشاركة في دوري الشباب على التزامها الكبير بالبروتوكول الرياضي، كما أشاد بأسرة نادي الحمرية على حسن الضيافة والتنظيم في ما يخص مباريات الجولة الثالثة، وكشف أن المستوى الفني في تطور والهدف هو بناء قاعدة متينة للعبة.