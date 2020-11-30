المدرب يورغن كلوب يوجه انتقادات لشبكة تلفزيونية رياضية

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تقدم يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بتهنئة على سبيل السخرية لمذيع تلفزيوني على إصابة جيمس ملينر، واصفًا المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد كريس وايلدر بأنه "أناني" أثناء مقابلة جديدة مثيرة للجدل أُجريت مع كلوب عقب مباراة فريقه أمام شيفيلد.

وجاءت تلك التصريحات في مقابلة أجرتها معه شبكة بي تي سبورتس التلفزيونية الرياضية عقب لقاء الفريقين الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في إطار الدوري الإنجليزي في ملعب برايتون.

وقال المدير الفني لبطل الدوري الإنجليزي: "لا أدري كم مرة ينبغي علي أن أقولها. لقد اخترت اللعب في 12:30"، متسائلا بسخرية أثناء حديثه مع المذيع ديس كيلي.

وأضاف: "بعد الأربعاء، ينطوي اللعب يوم السبت التالي على خطر كبير على اللاعبين".

وحذر كلوب في وقت سابق من المشكلات التي قد تسفر عنها إقامة المباريات يوم الأربعاء ثم مشاركة اللاعبين في مباريات أخرى السبت التالي.

وقال مدير الفريق الأحمر: "حتى نهاية العام الجاري في هذا الجزء من البطولة، سوف نلعب في هذا الموعد ثلاث مرات. وأتساءل هنا من يتعرض لهذا الموقف أيضا ثلاث مرات خلال هذه الفترة؟ لا أحد".

ويلعب إيفرتون، الذي لا يشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، أربع مباريات في الموعد الذي ينتقده كلوب، وهو وقت الظهيرة أيام السبت بعد خوض مباريات الأربعاء. كما يخوض مانشستر يونايتد، الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، ثلاث مباريات في نفس الموعد أيام السبت من أسابيع مقبلة.

وخسر ليفربول مباراته أمام فريق أطلنطا بهدفين مقابل لا شيء في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي بعد أن قرر كلوب إراحة الكثير من اللاعبين الأساسيين في الفريق الأول.

وشاركت ثلاث فرق في مباريات في هذا الموعد، 12:30 ظهرا يوم السبت في الدوري الإنجليزي، بعد خوض مباريات في الأربعاء الذي يسبقه في إطار دوري أبطال أوروبا، هي فرق مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول.

ولعب فريق توتنهام مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي يوم أحد في الساعة 12.00 ظهرا بعد خوض الفريق الإنجليزي مباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الخميس الذي يسبقه ليلا، وهو ما يشبه وقت المباراة والفاصل الزمني القصير الذي ينتقده كلوب.

ولعب ليفربول مباراة السبت 12:30 ظهرا أمام إيفرتون عقب انتهاء الاستراحة الدولية مباشرة، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويخوض بطل الدوري الإنجليزي مباراته التالية في هذا الموعد أمام منافسه على اللقب توتنهام يوم الأربعاء 16ديسمبر/ كانون الأول المقبل قبل أيام قليلة من مواجهة فريق كريستال بالاس السبت الذي يليه في تمام الساعة 12:30 ظهرا.

وتسائل كلوب: "لماذا اخترتم أن نواجه كريستال بالاس إذا كنتم تهتمون لأمرنا؟، متقدما "بالتهنئة" لمذيع البرنامج الرياضي على إصابة أوتار الركبة التي تعرض لها ملنر.

وكان لكلوب شكاوى مماثلة صرح بها لشبكة سكاي نيوز عقب فوز فريقه على ليستر سيتي الأسبوع الماضي، لكن المذيع كيلي أكد أن أندية الدوري الإنجليزي اتفقت على جدول الدوري.

وقال كلوب: "لدينا مباراة أخرى تقام يوم أربعاء الساعة 12:30 ظهرا ويوم السبت قبل العام الجديد. إنها لحظات حرجة. فإذا لعبت في الساعة 15:00 أو 17:30 فلن يكون هناك فارق يذكر بين الوقتين (من وجهة نظر تلفزيونية). لن أنتقد القنوات التي تنقل المباريات، لكني أحاول توضيح كيف يكون الأمر".

وأضاف: "ليس اللاعبين فقط هم الذين يواجهون مشكلة في ذلك. وأقدم للقنوات التي تنقل المباريات شكوى سبعة من المديرين الفنيين (مسؤولين عن فرق تشارك في دوري أبطال أوروبا) من موعد المباريات في 12:30 ظهرا يوم السبت بعد مباريات خاضتها نفس الفرق يوم الأربعاء الذي يسبقه".

GETTY IMAGES يطالب كلوب بزيادة عدد التبديلات إلى خمسة للتغلب على ظاهرة الإصابات، أبرزها إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

وأثار كلوب من جديد مسألة السماح لأندية الدوري الإنجليزي بإجراء خمسة تغييرات في المباراة كما يحدث في دوريات كرة القدم في دول أخرى، موجها انتقادات حادة لوايلدر.

وتابع: "اسألوا كريس وايلدر كيف يمكننا تفادي ذلك (الإصابات)".

وأشار إلى أنه تناقش مع عدد كبير من المدربين في الدوري الإنجليزي، مرجحا أن هناك "15 مقابل إن لم يكن 16 مقابل 4 مدربين" يريدون تفعيل إجراء خمسة تبديلات أثناء المباراة.

وقال كلوب: "يقول كريس وايلدر أنني أناني، لكني أعتقد أن الأشياء التي قلتها تثبت أنه هو الأناني. لقد كنت في وضع مشابه في ماينز، المسألة كلها تتعلق بالاستمرار في الدوري".

وأضاف: "اليوم إذا أصبح لدينا خمسة تبديلات، سوف أخرج آندي روبرتسون وأنزل مكانه إلى الملعب كونستانتينوس تسيميكاس. وذلك من أجل الحفاظ على روبو، لا من أجل أداء أفضل في المباراة، فقط للحفاظ عليه. الأمر لا يتعلق بتغيير أساليب اللعب والنظم المتبعة فيه، بل يتعلق أكثر بالحفاظ على اللاعبين".

في المقابل، قال وايلدر لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، بعد هزيمة فريقه بهدف مقابل لا شيء أمام ويست بروم: "هناك 20 صوتا في هذا الدوري وكل واحد منهم يهتم لأمر نفسه فقط".

وأضاف: "أحمل قدرا كبيرا من الاحترام لليفربول ويورغن. وسواء كانت هناك عناية بالفريق أو أنانية في التعامل معه، هناك قلة من المدربين الذين أظهروا عناية بفرقهم، وسوف أعتني دائما بشيفيلد يونايتد".

نادم على المقابلة

بدا كلوب نادما على إجراء مقابلة مع بي تي سبوت، وذلك أثناء مقابلة أجرتها معه بي بي سي بعد ذلك.

وقال المدير الفني لليفربول: "من وقت لآخر، أحاول أن أتطرق إلى بعض المشكلات، لكن هذه المرة لم تكن كذلك لأني فعلت ذلك لرغبته في إجراء مقابلة معي، وقد أجريت بالفعل".

وأضاف: "كان سخيفا أن أقع في هذه المصيدة بينما حصل هو على العناوين التي يريدها".

وأوضح قائد قلعة الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي أن إقامة المباريات يومي الأربعاء والسبت "طبيعي تماما"، لكن اعتراضه الوحيد هو على إقامتها يوم السبت في الساعة 12:30 ظهرا.

تابع: "هذا العالم يحكمه الآخرون، وكريس وايلدر يحكم الدوري الإنجليزي لأنه يستطيع أن يقرر أننا جميعا لا نحتاج إلى خمسة تبديلات لمجرد أنه لا يحتاج إلى ذلك".

وأكد أن مدربي الدوري الإنجليزي عقدوا اجتماعا لمناقشة هذا الأمر، وأن الجميع أدلى بدلوه في هذه القضية، قائلا: "كان كريس وايلدر واضحا، فهو يرى أن زيادة التبديلات إلى خمسة لن يحقق أية مصلحة لشيفيلد يونايتد لذا هو لا يريد ذلك. في المقابل كان هناك 15، إن لم يكونوا 16، مدربا قالوا إنهم يريدون هذا التغيير".

وأشار إلى أن ذلك (الاجتماع): "كان من المفترض أن يكفي لحسم الأمر إذا أُجري تصويت، لكن لم يحدث أي شيء منذ انعقاده. وإذا حدث ذلك في يناير/ كانون الثاني المقبل، قد يكون ذلك متأخرا للغاية. فهناك الكثير من المباريات التي علينا أن نخوضها".