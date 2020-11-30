شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستغنى عن باسم على واللاعب يوقع للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادي الأهلي على الاستغناء عن باسم علي ظهير أيمن الفريق المنتهية إعارته للجونة، في ظل عدم الحاجة لخدماته حيث من المقرر أن يتم رفع أسم اللاعب من القائمة الأولى، التي من المنتظر أن يتم ارسالها خلال الساعات القادمة، ووقع باسم علي للمقاولون العرب بداية من الموسم الجديد إلا أنه ينتظر رفع أسمه من قائمة الأهلي بشكل رسمي لتفعيل انتقاله لذئاب الجبل.

وقرر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على عدم قيد باسم علي في قائمة الأهلي في الموسم الجديد لعدم الحاجة لخدماته في ظل وجود محمد هاني بالإضافة للتعاقد مع أحمد رمضان بيكهام وعودة أكرم توفيق من الإعارة خاصة أنهما يجيدا اللعب في مركز الظهير الأيمن.

ويواجه الأهلي الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء في نصف نهائي بطولة كأس مصر، وسيتأهل الفائز للمباراة النهائية المقرر اقامتها يوم السبت المقبل أمام الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش والتي تقام يوم الثلاثاء أيضاً.