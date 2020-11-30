شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال 60 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى سيف زاهر، أن انتخابات اتحاد الكرة المصرى ستقام خلال فترة قريبة للغاية بعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد واستقراراها على أغلب بنود اللائحة وقال سيف زاهر فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج " ملعب أون تايم" إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال 45 أو 60 يوما بقرار من الفيفا.

وقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إلغاء شرط ترشح رئيس أو عضو مجلس إدارة نادي في الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية الحالية في اللائحة، وتمسك أعضاء الجمعية العمومية بأن يتم السماح لمسؤول النادي بالترشح سواء كان عضو جمعية عمومية حالية أو سابقة، باعتبار أن الجمعية العمومية تخضع لتصنيف كل فترة ويتغير أعضائها، وطالبت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في ختام اجتماعها الطارئ مساء اليوم الاحد، باستمرار اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة في عملها لحين الدعوة لانتخابات جديدة ، وأكد اعضاء الجمعية العمومية خلال محضر الجلسة علي مطالبتهم باستمرار اللجنة علي أن ترسل الاندية خطابات رسمية بداية من الغد الي اللجنة الاولمبية والفيفا للمطالبة بهذا الامر رسمياً.