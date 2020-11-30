شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال 60 يوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى سيف زاهر، أن انتخابات اتحاد الكرة المصرى ستقام خلال فترة قريبة للغاية بعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد واستقراراها على أغلب بنود اللائحة وقال سيف زاهر فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج " ملعب أون تايم" إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال 45 أو 60 يوما بقرار من الفيفا.
وقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إلغاء شرط ترشح رئيس أو عضو مجلس إدارة نادي في الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية الحالية في اللائحة، وتمسك أعضاء الجمعية العمومية بأن يتم السماح لمسؤول النادي بالترشح سواء كان عضو جمعية عمومية حالية أو سابقة، باعتبار أن الجمعية العمومية تخضع لتصنيف كل فترة ويتغير أعضائها، وطالبت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في ختام اجتماعها الطارئ مساء اليوم الاحد، باستمرار اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة في عملها لحين الدعوة لانتخابات جديدة ، وأكد اعضاء الجمعية العمومية خلال محضر الجلسة علي مطالبتهم باستمرار اللجنة علي أن ترسل الاندية خطابات رسمية بداية من الغد الي اللجنة الاولمبية والفيفا للمطالبة بهذا الامر رسمياً.
فيما استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالاتفاق مع الجمعية العمومية علي تطبيق بند ال8 سنوات بشكل تصاعدي بحيث يحق لاي مرشح سابق قضي 8 سنوات من الترشح ولكن علي منصب مغاير ، وناقشت اليوم الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة القدم مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد الذي أعدته اللجنة الخماسية المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد.
وقررت الجمعية خلال اجتماعها تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا ، وتتسع بذلك إلى 60 ناد من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز ( 18 ناد ) وجميع أندية القسم الثاني ( 48 ناد ) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.
وكان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قد بدأ في الحادية عشر صباح اليوم بإعلان السيد عمرو الجنايني رئيس الاجتماع بوصفه رئيسا للاتحاد اكتمال النصاب القانوني للحضور ب 79 ناديا من بين 96 ناديا تم توجيه الدعوة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر سيف زاهر: إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال 60 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.