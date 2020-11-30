شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك الجديد: نعمل على تجديد عقد فرجانى وباتشيكو مستمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، عن الأسماء المطروحة للجنة الكرة بالنادى، مؤكدًا أن أحمد رمزى نجم الفريق السابق، مرشح بقوة للتواجد فى لجنة الكرة، التى يرأسها أيمن يونس، وأشرف قاسم مشرفًا على الكرة، وعبد الحليم على مديرًا لها.
وتحدث أحمد البكري، فى تصريحات تليفزيونية، عن موقف البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك من الاستمرار في الموسم الجديد، قائلاً: "باتشيكو مستمر على رأس الجهاز الفني للزمالك.. نقدم كل الدعم والمساندة لباتشيكو في الفترة المقبلة".
وعن تجديد عقود بعض اللاعبين وعلى رأسهم فرجاني ساسي نجم الوسط، قال المستشار أحمد البكرى: "نعمل علي تجديد عقد فرجاني ساسي وندرس كافة الملفات".
كما أكد أنه سيبدأ العمل فعليا بالمنصب الجديد بداية من اليوم الاثنين، لافتًا إلى إنه سيناقش ملف اعادة العضويات المشطوبة وفقا للقانون واللوائح".
وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.
وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.
وتتوجه اليوم لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.
كما ستقوم اللجنة المعينة الجديدة التى تدير نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكرى بتسلم النادى غدا من مديرية الشباب والرياضة فى إطار الإجراءات القانونية.
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