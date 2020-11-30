شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك الجديد: نعمل على تجديد عقد فرجانى وباتشيكو مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة المعينة لإدارة الزمالك، عن الأسماء المطروحة للجنة الكرة بالنادى، مؤكدًا أن أحمد رمزى نجم الفريق السابق، مرشح بقوة للتواجد فى لجنة الكرة، التى يرأسها أيمن يونس، وأشرف قاسم مشرفًا على الكرة، وعبد الحليم على مديرًا لها.

وتحدث أحمد البكري، فى تصريحات تليفزيونية، عن موقف البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك من الاستمرار في الموسم الجديد، قائلاً: "باتشيكو مستمر على رأس الجهاز الفني للزمالك.. نقدم كل الدعم والمساندة لباتشيكو في الفترة المقبلة". وعن تجديد عقود بعض اللاعبين وعلى رأسهم فرجاني ساسي نجم الوسط، قال المستشار أحمد البكرى: "نعمل علي تجديد عقد فرجاني ساسي وندرس كافة الملفات".

كما أكد أنه سيبدأ العمل فعليا بالمنصب الجديد بداية من اليوم الاثنين، لافتًا إلى إنه سيناقش ملف اعادة العضويات المشطوبة وفقا للقانون واللوائح".