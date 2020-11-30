شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: موسيمانى قال لكهربا لازم تجيب 4 بطولات أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر شادى محمد كابتن النادى الأهلى السابق، عن إعجابه الكبير بهدف محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب الزمالك، والذى سجله فى شباك النادى الأحمر، خلال المباراة التى جمعت قطبى الكرة المصرية مساء الجمعة الماضية بنهائى دورى أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وقال شادى محمد فى تصريحات عبر برنامج" ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: توقعت ضياع اللقب بعد ضياع فرصة حسين الشحات فى العارضة، وشيكابالا سجل هدف عالمى، وكنت واثق أن فرصته ستترجم لهدف، لما تبقى شايف حاجة كويسة لازم تقولها.

أضاف: مطلوب من قناة نادى الزمالك أن تقول مبروك للأهلى بدون أعذار، وزير الرياضة عندما قام بمبادرة لا للتعصب الإعلام استجاب تماماً وهذا انطبع على اللاعبين فى الملعب.

واصل: يجب ن نشكر سيد عبد الحفيظ على مجهوده الكبير مع الفريق، حضرت تمرين الأهلى ورأيت موسميانى لأول مرة، وقال لى لازم دعمكم وانتوا واخدين بطولات كتير جداً، انت خدت كام بطولة أفريقية قولتله 4، وكهربا كان معدى فقاله لازم تجيب بطولات زي كابتن شادى.. و"شاور عليا".

استكمل: تعجبنى شخصية قفشة لأنه يعمل فى صمت تعرض لانتقادات كبيرة جداً واتهموا صفقته بأنها فاشلة ولكنه استمر على هدفه، وأنصح مروان بعدم الاستماع للنقد الكثير.

واختتم: كنت هزعل جداً ان فى التاريخ أول نهائى أهلى وزمالك فى أفريقيا والأهلى ما يكسبش لأن الأهلى دائماً سباق.