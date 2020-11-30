الأندية تشيد بالتنظيم الرائع لاجتماع العمومية الطارئة لاتحاد الكرة

وقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إلغاء شرط ترشح رئيس أو عضو مجلس إدارة نادي في الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية الحالية في اللائحة، وتمسك أعضاء الجمعية العمومية بأن يتم السماح لمسؤول النادي بالترشح سواء كان عضو جمعية عمومية حالية أو سابقة، باعتبار أن الجمعية العمومية تخضع لتصنيف كل فترة ويتغير أعضائها، وطالبت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في ختام اجتماعها الطارئ مساء اليوم الاحد، باستمرار اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة في عملها لحين الدعوة لانتخابات جديدة ، وأكد اعضاء الجمعية العمومية خلال محضر الجلسة علي مطالبتهم باستمرار اللجنة علي أن ترسل الاندية خطابات رسمية بداية من الغد الي اللجنة الاولمبية والفيفا للمطالبة بهذا الامر رسمياً.

فيما استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالاتفاق مع الجمعية العمومية علي تطبيق بند ال8 سنوات بشكل تصاعدي بحيث يحق لاي مرشح سابق قضي 8 سنوات من الترشح ولكن علي منصب مغاير ، وناقشت اليوم الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة القدم مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد الذي أعدته اللجنة الخماسية المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد.

وقررت الجمعية خلال اجتماعها تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا ، وتتسع بذلك إلى 60 ناديا من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز ( 18 ناد ) وجميع أندية القسم الثاني ( 48 ناديا ) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.

وكان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قد بدأ في الحادية عشر صباح اليوم بإعلان السيد عمرو الجنايني رئيس الاجتماع بوصفه رئيسا للاتحاد اكتمال النصاب القانوني للحضور ب 79 ناديا من بين 96 ناديا تم توجيه الدعوة لها.