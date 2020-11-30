شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى بعد استبعاده من عمومية الجبلاية: لعل المانع خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لا يعرف حتى الآن سبب منعه من حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التى انعقدت اليوم، وقال أحمد مرتضى فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "لا أعرف سبب منعى من حضور الجمعية العمومية، وجيت عشان أمارس حقى فى حضور العمومية، ولأول مرة فى التاريخ يحصل هذا الأمر، الزمالك أول الأندية المؤسسة للاتحاد فى حاجة مش مظبوطة وأتمنى المسئولين يبحثوا هذا الأمر".

أضاف: "التفويض مختوم من اتحاد الكرة ومعتمد من اللجنة الأولمبية، لكن فى حاجة مش مظبوطة إيه هى مش قادر أحددها، تم إبلاغى أن هناك قشط فى التفويض، وكنت أتمنى مشاركة نادى الزمالك لأنه من أكبر الأندية ومؤسسى الاتحاد المصرى وأتمنى التوفيق لزملائى حتى نرى نهاية هذا الوضع ولعل يكون المانع خير يعنى لمنع نادى الزمالك".

واختتم: "الزمالك لعب أفضل لكن اللى فاز هو الأهلى ولازم نقوله مبروك ونهنيه، وفى النهاية البطولة لم تخرج من مصر".

ووقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إلغاء شرط ترشح رئيس أو عضو مجلس إدارة نادي في الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية الحالية في اللائحة، وتمسك أعضاء الجمعية العمومية بأن يتم السماح لمسؤول النادي بالترشح سواء كان عضو جمعية عمومية حالية أو سابقة، باعتبار أن الجمعية العمومية تخضع لتصنيف كل فترة ويتغير أعضائها، وطالبت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في ختام اجتماعها الطارئ مساء اليوم الأحد، باستمرار اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة في عملها لحين الدعوة لانتخابات جديدة ، وأكد أعضاء الجمعية العمومية خلال محضر الجلسة علي مطالبتهم باستمرار اللجنة على أن ترسل الاندية خطابات رسمية بداية من الغد الي اللجنة الاولمبية والفيفا للمطالبة بهذا الأمر رسمياً.