مجدي طلبة: تتويج الاهلي بأفريقيا جاء في توقيت مهم.. وهدف أفشة الأغلى

ابدى مجدي طلبة لاعب الاهلي الأسبق سعادته عقب تربع الاحمر على عرش افريقيا وتحقيقه لقبه التاسع بدوري الابطال. وقال طلبة خلال حواره للماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: تتويج الأهلي ببطولة افريقيا جاء في توقيت مهم، فريق يمتلك نظام ثابت طوال تاريخه لا يتغير. تتويج الأهلي ببطولة افريقيا جاء في توقيت مهم، فريق يمتلك نظام ثابت طوال تاريخه لا يتغير. وتابع: النادي الأهلي دائما ما يكون على بعد خطوة عن اقرب منافسه. واتم كلماته: شيكابالا احرز هدف " حلو " ولكن جول أفشة اغلى. بعد خطوة عن اقرب منافسه. واتم كلماته: شيكابالا احرز هدف " حلو " ولكن جول أفشة اغلى. يذكر ان الاهلي توج بلقب دوري ابطال افريقيا على حساب غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف، يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة الدولي.

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