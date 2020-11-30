أحمد بلال يعلق على أداء حسين الشحات بنهائي أفريقيا

علق أحمد بلال نجم النادي الأهلي

والكرة المصرية سابقا، على أداء النادي الأهلي وطريقة إدارة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، خلال لقاء نهائي القرن أمام الزمالك والتي حسمها فريق القلعة الحمراء.

وقال أحمد بلال في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار إن هناك

عدد من اللاعبين لم يظهروا نهائيا في اللقاء رغم مشاركتهم في التشكيل الأساسي وعلى رأسهم حسين الشحات.

وتابع: "موسيماني أخطأ في إدارة اللقاء سواء في تغيير التشكيل أو التبديلات والاهلي لم يقدم كرة قدم في المباراة".

وعلق أحمد بلال نجم النادي الأهلي

والكرة المصرية سابقا، على أسباب عدم اعتماد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على بادجي في تشكيل الفريق أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم تواضع مستوى مروان محسن بالمباراة. وقال أحمد بلال "موسيماني مش مقتنع ببادجي ولا برة ولا جوة الملعب وخاصة بعد ما كاسونجو ضربوا بعد نهاية المباراة".

وتابع:"بادجي معندوش فكرة وطريقة لعبه لا تناسب النادي الأهلي".