الامارات | ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في بطولة اليوم الوطني للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في بطولة اليوم الوطني للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقود سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات أمام فريق جرين جيتس، في بداية مشوار فريقها ببطولة اليوم الوطني للبولو، المقامة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، لغاية الرابع من شهر ديسمبر المقبل، وتتنافس سبعة فرق للفوز بكأس البطولة، التي ينظمها رجل الأعمال محمد الحبتور سنوياً بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات.

وتتطلع سموّ الشيخة ميثاء لبداية جيدة في هذه البطولة أمام فريق جرين، الذي يقوده نور

أبوخضرا ومعه كل من اللاعبين شارلز كوني وتولد روز وسيزار كرسبو، وسبق أن حقق فوزاً في الجولة الأولى على فريق الحبتور بنتيجة 5-4، وتعوّل سموّها على عناصر فريقها المتجانسة، من خلال اللاعبين رجاء أبوالجبين ومارتن براكو وبنجامين بانيلو.

وتقام بالجولة نفسها المباراة الثانية التي تجمع بين فريق انكورا بقيادة خالد العمران مع فريق بن دري بقيادة الشقيقين خالد وراشد بن دري.

من جانبه، دشن فريق (AM) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، مشوار في البطولة بنجاح، عقب فوزه على فريق بن دري بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، أول من أمس.

وتلقى فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور خسارة مفاجئة في بداية مشواره بالبطولة وجاءت أمام فريق جرين جيتس 4-5، في مباراة شهدت الندية والإثارة طوال أشواطها الأربعة.

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