الامارات | النصر يهزم الوصل «107-101» في دوري السلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم الوصل «107-101» في دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتاج فريق السلة بنادي النصر إلى شوط إضافي للفوز على مضيفه الوصل بنتيجة «107-101»، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل «78-78»، في لقاء جمع الفريقين، أول من أمس، لحساب الجولة الخامسة والختامية من ذهاب الدوري التمهيدي لبطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، التي سجلت أيضاً وللمجموعة الأولى ذاتها مواصلة شباب الأهلي لسلسلة انتصاراته المتوالية بفوزه على ضيفه وحامل اللقب الشارقة «87-68».
كما سجلت الجولة ولحساب المجموعة الثانية، فوز الظفرة على صاحب الضيافة بني ياس «82-55»، وتحقيق الجزيرة لانتصاره الأول بفوزه على ضيفه العين «75-44».
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