الامارات | «دبي الرياضي» يبحث التعاون وفرص الاستثمار مع نادي هابويل تل أبيب

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرياضي» يبحث التعاون وفرص الاستثمار مع نادي هابويل تل أبيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، بوعز توشاف، أحد مالكي نادي هابويل تل أبيب الإسرائيلي وعضو مجلس إدارة النادي، بحضور مساعد أمين عام المجلس، ناصر أمان آل رحمة.

وقال في بيان صحافي: «تم خلال اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين الطرفين وفرص الاستثمار، وقدم سعيد حارب شرحاً عن الرياضة في الإمارات بشكل عام وفي دبي خصوصاً، وجهود مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي، وتقديم التسهيلات لدعم مشاركة القطاع الخاص والأفراد على الاستثمار في قطاع الرياضة المزدهر في دبي، وتوفير سُبل النجاح للبطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية المتنوّعة، ووضع الخطط واستراتيجيات العمل لسنوات مقبلة، بما يدعم نشر ثقافة ممارسة الرياضة بجميع أنواعها بين كل فئات المجتمع، سواء على مستوى الرياضة المجتمعية، أو تطوير البراعم وصولاً إلى مستوى الاحتراف واستضافة أهم البطولات العالمية».

من جانبه، عبر بوعز توشاف عن سعادته بوجوده في دبي، وتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على حُسن الاستقبال والضيافة، وقال: «نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا في دبي وزيارة مجلس دبي الرياضي، وسعداء بالترحيب الحار الذي لاقيناه في الإمارات التي طالما كانت داعمة لقيم التعايش».

ويعدّ نادي هابويل تل أبيب أكبر أندية كرة القدم في إسرائيل، حيث فاز بـ13 لقباً في الدوري و16 في بطولة الكأس المحلية، وهو أيضاً أول بطل آسيوي، حيث فاز بالنسخة الأولى من بطولة الأندية القارية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بطولة الأندية الأبطال الآسيوية (دوري أبطال آسيا) عام 1967، كما يشارك منذ عام 1995 في مسابقات أندية أوروبا، وحقق انتصارات ضد فرق كبرى، مثل تشيلسي وميلانو وهامبورغ وباريس سان جيرمان وبنفيكا ورينغرز وسلتيك.

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