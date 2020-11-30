الامارات | عجمان يطلب أول فوز من «الإمبراطور»

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يطلب أول فوز من «الإمبراطور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ الوصل ضيفاً ثقيلاً على عجمان، عند السادسة من مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم في المواجهة الـ19 بين الفريقين معاً، منذ بدء موسم المحترفين.

وسبق أن فاز الوصل في ثمانية لقاءات، وعجمان في ستة، وحضر التعادل في أربع مناسبات، إلا أن عجمان نجح، الموسم الماضي، في أن يحافظ على سجله خالياً من الهزائم أمام الإمبراطور، حينما فاز عليه ذهاباً على استاد راشد بن سعيد، وتعادل في معقل الإمبراطور بهدف لكل فريق.

ودفعت النتائج السلبية للبرتقالي إلى التراجع للمركز الـ13 على لائحة الترتيب العام، وهي أسوأ نتيجة يحققها مع مدربه المصري، أيمن الرمادي، منذ أربعة مواسم.

في المقابل، فإن الوصل هو الآخر يسعى للعودة من ملعب عجمان بالنقاط الثلاث، لاستغلال الحالة المعنوية التي يدخل بها الفريق الأصفر اللقاء، بعد أن نجح في الجولة الماضية في الفوز على الفجيرة بثلاثية نظيفة.

ولا تبدو نتائج الوصل، حتى الآن، مُرضية لجماهير الإمبراطور، إذ يحتل الفريق حالياً المركز العاشر برصيد تسع نقاط.

وعانى الوصل، في الجولات السبع الماضية، ضعف خط الدفاع وحراسة المرمى، إذ استقبل 14 هدفاً، وسجل الرصيد نفسه من الأهداف.

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