الامارات | «سوبر 19 سنة» لكرة اليد بين الشارقة وشباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر 19 سنة» لكرة اليد بين الشارقة وشباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب فريقا الشباب في نادي الشارقة وشباب الأهلي، عند الخامسة من عصر اليوم، لقب كأس سوبر اليد لمرحلة الشباب، عندم يلتقيان في المباراة النهائية التي تجمعهما على صالة نادي النصر في ختام موسم 2019-2020.

وكان الدور نصف النهائي شهد فوز شباب الأهلي على الجزيرة «25-22»، والشارقة على بني ياس «29-20».

ويتطلع فريق شباب الشارقة إلى مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الماضي، والجمع مجدداً بين لقبي «كأس السوبر» وبطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news