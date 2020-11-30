شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان المغربي: الكاف لم يبلغنا بموعد السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف كتابي الحسين، المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي، حقيقة استياء النادي المغربي من موعد لقاء السوبر الأفريقي المقرر له أمام الأهلي يوم ١٠ ديسمبر المقبل في مصر.

وقال المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار» إن هذا الكلام غير صحيح.

وأوضح أن هذه الأنباء ليست صحيحة لأن الكاف لم يبلغنا بموعد مواجهة الأهلي على كأس السوبر الافريقي حتى الآن.