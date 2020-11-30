شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي لجماهير الزمالك: «نهتم بكل المؤسسات بما لا يخرج عن الجزء القانوني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يبعث برسالة طمأنينة لنادي الزمالك، «ونهتم بكل المؤسسات بما لا يخرج عن الجزء القانوني، ولا يحدث أي شيء عكسي للكيان، والأمور تسير بهدوء وليس هناك تسرع، وهناك لجان تعمل على الفحص للعديد من الأندية وليس نادي الزمالك فقط».

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية عبر «سكايب» لبرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب: «الوزارة لا تتهم أي مجلس لأن ذلك دور النيابة العامة، وما حدث توقيف داخل المجلس وطبقا للائحة نادي الزمالك يتم إدارة النادي من قبل 3 قضاة حاليين أو سابقين وصدر قرار بذلك بإدارة النادي من خلال 3 قضاة».

وأكمل وزير الشباب والرياضة، أن القضاة تركوا ارتباطاهم من أجل إدارة نادي الزمالك في الفترة المقبلة، كما سيكون هناك عدد من اللاعبين منهم أيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم على ضمن اللجنة، وكذلك عدد آخر من اللاعبين.