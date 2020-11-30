شكرا لقرائتكم خبر عن «بن شرقي» و«ساسي» و«أوناجم» يهددون بالرحيل بعد ايقاف مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الثلاثي الدولي فيرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إدارة نادي الزمالك واللجنة المعينة المؤقتة بحسم مصيرهم وتجديد عقودهم فورًا والحصول على ضمانات عن أمورهم المالية ومستحقاتهم المالية المتأخرة ومقدمات عقودهم.

وكان مهند عون، وكيل أعمال «ساسي» متواجدًا، مساء اليوم الأحد، في النادي، عقب إعلان إيقاف واستبعاد مجلس الإدارة برئاسة مرتضي منصور، وطالب بسرعة حسم لاعبه والتجديد له فورًا، أو منحه الضوء الأخضر للرحيل، وهو ما طلبه أيضًا وكيل أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

وعلمت «المصري اليوم: أن الثلاثي»بن شرقي: و«أوناجم» و«ساسي» كانوا على موعد بصرف مستحقاتهم اليوم، وتجديد عقد «ساسي» و«بن شرقي» بالاتفاق مع المستشار مرتضي منصور وأمير مرتضي، المشرف العام السابق.