شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يعلن تشكيل لجنة الكرة الجديدة للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استقرار اللجنة الثلاثية المعينة التي تقود نادي الزمالك بشكل مؤقت بعد إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكري، على تشكيل لجنة للكرة لتسير أعمال فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

وقال «صبحي»، في تصريحات تليفزيونية لقناة «إم بي سي» إن أحمد البكري أبلغه بتشكيل لجنة الكرة وتضم أشرف قاسم وأيمن يونس وعبدالحليم على، بالإضافة لبحثهم عن عنصر رابع لبدء العمل في تجديد عقود بعض اللاعبين وإرسال قوائم الفريق المحلية والأفريقية.