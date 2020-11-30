خالد الغندور: «كل إنسان مسؤول عن تصرفاته.. الزمالك كيان مش أفراد»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن نادي الزمالك كيان وليس أفراد وإنه سيقف خلف النادي وليس خلف أفراد. وأكد «الغندور»، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «زملكاوي»: «كل إنسان مسؤول عن تصرفاته وأنا كخالد الغندور سأقف خلف أي رئيس نادي يقود الزمالك للقمة ويحقق معه البطولات والإنجازات». وتابع: «لا أستطيع أن أنكر دور أي شخص أو مسؤول أضاف لنادي الزمالك». الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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